Более 20 тысяч земельных участков ежегодно будут оснащать инженерными сетями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о ходе реализации поручения Главы государства по удешевлению жилья для жителей приграничных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышленности», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

По его словам, в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 домов для сельских работников.

«Кроме этого, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности ежегодно будут обеспечиваться 22 тысяч земельных участков инженерными коммуникациями», - заключил министр.