Более 20 тысяч школьников в Туркестанской области сдадут ЕНТ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020-2021 учебном году в Туркестанской области в общей сложности в более 900 школах обучаются около 500 тысяч учащихся, в том числе 27 410 выпускников. Из них более 22 тысяч изъявили желание сдать ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 26 февраля 2021 года №82 «Об организации единого национального тестирования, проводимого в период с 1 марта по 30 июня 2021 года» ЕНТ проводится в компьютерном формате в 5 районах и городах, а также в городе Шымкент в центре тестирования «USTUDY». В частности, подготовлено 620 мест в 25 аудиториях в центрах тестирования, расположенных в городе Туркестане (Туркестан, Отрар, Кентау), Жетысайском районе (Жетысай, Мактаарал, Шардара), Сарыагашском (Сарыагаш, Келес, Казыгурт), Ордабасинском (Ордабасы, Арысь, Байдибек), Созакском (Созак) районах, городе Шымкенте (Арыс, Казыгурт, Тюлькубас, Толе би, Сайрам).

Район, город для сдачи ЕНТ учащийся выбирает по своему усмотрению. Тестирование проводится в центрах, оборудованных компьютерами по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера».

Заявление на участие в тестировании http://app.testcenter.kz/auth принимается с 15 апреля 2021 года. Во всех центрах тестирования работают медицинские пункты, установлены глушители сотовой связи, здания проверены на антитеррористическую защиту.

В ходе проведения ЕНТ будет обеспечено соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологических норм. При вводе и посадке тестируемых будет соблюдаться дистанция в 2 метра. Все пункты тестирования обеспечены тепловизорами, медпунктами, дезинфицирующими тоннелями, санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, масками и перчатками.

Для осуществления контроля за соблюдением правил проведения ЕНТ в пунктах проведения ЕНТ допускаются контролеры из числа сотрудников Министерства образования и науки РК, представителей проектного офиса «Адалдық алаңы» и членов Специальной мониторинговой группы.

Отметим, что в 2019-2020 учебном году 11 классов окончили 24 658 учащихся. Из выпускников организаций среднего образования области на участие в тестирование подано 18 394 заявления (на казахском языке – 17 070, на русском языке – 1 320, на английском языке – 4), что составляет 74,6% (в 2019 году - 68,8%). ЕНТ сдавал 17 701 учащийся.