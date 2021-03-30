Более 20 тысяч квартир планируют построить в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения Северо-Казахстанской области будут реализованы проекты по развитию жилищной, инженерно-коммуникационной и цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» во всех 307 опорных и спутниковых сёлах в соответствии с новыми региональными стандартами будут построены и отремонтированы дороги, больницы, врачебные амбулатории, школы, детские сады, дома культуры и прочее.

В городах и селах будет осуществлена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения протяженностью 412 км, что позволит обеспечить 100-процентный доступ к качественной питьевой воде», - сказал на заседании Правительства Асет Иргалиев.

Также в регионе планируется строительство и ввод в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья, или 21,7 тысячи квартир.

«Все города, опорные и спутниковые села региона будут обеспечены широкополосным доступом к Интернету. Будут проводиться ремонт и реконструкция порядка 2 100 км дорог, что позволит к 2025 году довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98%», - отмечает министр национальный экономики.

Ранее Асет Иргалиев сообщил, что для развития деловой активности в области увеличится количество авиарейсов, также планируется увеличить поток туристов.

Напомним, Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



