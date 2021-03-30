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    10:22, 30 Март 2021 | GMT +6

    Более 20 тысяч квартир планируют построить в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения Северо-Казахстанской области будут реализованы проекты по развитию жилищной, инженерно-коммуникационной и цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» во всех 307 опорных и спутниковых сёлах в соответствии с новыми региональными стандартами будут построены и отремонтированы дороги, больницы, врачебные амбулатории, школы, детские сады, дома культуры и прочее.

    В городах и селах будет осуществлена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения протяженностью 412 км, что позволит обеспечить 100-процентный доступ к качественной питьевой воде», - сказал на заседании Правительства Асет Иргалиев.

    Также в регионе планируется строительство и ввод в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья, или 21,7 тысячи квартир.

    «Все города, опорные и спутниковые села региона будут обеспечены широкополосным доступом к Интернету. Будут проводиться ремонт и реконструкция порядка 2 100 км дорог, что позволит к 2025 году довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98%», - отмечает министр национальный экономики.

    Ранее Асет Иргалиев сообщил, что для развития деловой активности в области увеличится количество авиарейсов, также планируется увеличить поток туристов.

    Напомним, Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Жилье Строительство Экономика
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