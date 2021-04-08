РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 20 тысяч человек вакцинировались в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинировали 20 936 человек. Из них 13 887 – медицинские работники, 5407 – педагоги, около 600 сотрудники правоохранительных органов и около 500 - граждане различных групп. С учетом эпидемиологической ситуации в апреле месяце увеличилось количество желающих вакцинироваться. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На сегодняшний день в области вторым компонентом вакцины привились около 10 тыс. человек. Напомним, что вакцинация проводится последовательно по разным категориям. Вакцинация против коронавируса проводится в 65 лечебных учреждениях города. По словам экспертов, вакцинация – единственный способ предотвратить распространение коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

    Отмечается, что за последние сутки в области COVID-19 выявлен у 13 человек. Суточный прирост составляет 0,28 %. В целом в регионе за период пандемии было проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. Также за последние сутки в лабораториях обследовано около 3 тыс. человек, а с начала пандемии зарегистрировано 4598 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. У 2933 из них заболевание протекало бессимптомно.

    Следует подчеркнуть, на сегодня Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. По последним данным в 221 стране мира зарегистрировано более 130 млн случаев КВИ.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!