Более 20 тысяч человек вакцинировались в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинировали 20 936 человек. Из них 13 887 – медицинские работники, 5407 – педагоги, около 600 сотрудники правоохранительных органов и около 500 - граждане различных групп. С учетом эпидемиологической ситуации в апреле месяце увеличилось количество желающих вакцинироваться. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодняшний день в области вторым компонентом вакцины привились около 10 тыс. человек. Напомним, что вакцинация проводится последовательно по разным категориям. Вакцинация против коронавируса проводится в 65 лечебных учреждениях города. По словам экспертов, вакцинация – единственный способ предотвратить распространение коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

Отмечается, что за последние сутки в области COVID-19 выявлен у 13 человек. Суточный прирост составляет 0,28 %. В целом в регионе за период пандемии было проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. Также за последние сутки в лабораториях обследовано около 3 тыс. человек, а с начала пандемии зарегистрировано 4598 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. У 2933 из них заболевание протекало бессимптомно.

Следует подчеркнуть, на сегодня Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. По последним данным в 221 стране мира зарегистрировано более 130 млн случаев КВИ.



