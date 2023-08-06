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Более 20 школ ремонтируют в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Августа 2023, 10:17
Более 20 школ ремонтируют в Караганде Фото: маслихат города Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде насчитывается 82 школы. Из них в 22-х в настоящее время ведутся ремонтные работы. Насколько качественно подрядчики выполняют ремонт, проверили депутаты Карагандинского городского маслихата и члены общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Народные избранники и представители общественного совета города Караганды посетили школу №23 Казыбекбийского района. Это учебное заведение было построено 33 года назад. В настоящее время в ней обучается около 2000 детей. В школе сделали ремонт в двух спортивных залах. На реконструкцию было предусмотрено более 28 млн тенге.

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Еще одна школа, которую проверили депутаты городского маслихата, это школа №66 на Юго-востоке. Здесь тоже идет ремонт спортивного зала площадью 283 квадратных метра. На ремонт этого объекта было выделено 20 миллионов тенге.

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«Мы сделали объезд двух школ. Работы выполняются в срок. Подрядные организации делают все по плану. В образовательных учреждениях успешно ведутся ремонтные работы. Некоторые выполнены на 90-95 процентов. Мы думаем, что к новому учебному году подрядчики полностью завершат», - говорит депутат Карагандинского городского маслихата Марат Тусупов.

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К новому учебному году обновили и школьную библиотеку. Ремонт обошелся в 4 миллиона тенге. Депутаты и члены общественного совета пришли к мнению, что качество ремонта в школах хорошее.

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Однако, это не последний их визит. Народные избранники намерены держать на контроле ремонтные работы школ до начала учебного года.

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Карагандинская область   Образование   Маслихат   Караганда  
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