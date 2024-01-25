Более 20 сайгаков погибли при столкновении с тепловозом в области Улытау

Тепловоз сбил 25 сайгаков в Жанаркинском районе области Улытау, передает агентство Kazinform со ссылкой на комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

20 января поступила информация, что в Жанаркинском районе вдоль железной дороги Шубарколь-Кызылжар лежат несколько туш сайгаков.

— При проверке данной информации инспекторами Охотзоопром факт гибели 25 сайгаков подтвержден, материалы переданы в РОВД Жанааркинского района Улытауской области и зарегистрированы в ЕРДР. По информации следственных органов, причиной гибели сайгаков стало столкновении с тепловозом. Ведется следствие, — говорится в сообщении ведомства.

Также по данным Минэкологии, 19 января инспекторами Охотзоопром совместно с представителями акимата Коскольского сельского округа, управления полиции и ветеринарной станции Улытауского района в 25 километрах к северу от поселка Косколь Улытауского района было обнаружено 51 (50 самцов, 1 самка) туша сайгаков.

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При осмотре туш сайгаков установлено, что они погибли по естественным причинам, в результате истощения после гона. На тушах следы отстрела отсутствуют. Найденные туши сожгли по решению комиссии.

11 декабря Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии близком к угрожаемому» в международном Красном списке. Переход сайгака из категории «Высокого риска исчезновения» в категорию «Меньшего риска» стало результатом значительного роста численности вида в Казахстане.