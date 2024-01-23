Отправят ли тушенку из мяса сайгака Леонардо Ди Каприо

Журналисты обратились с вопросом к министру экологии и природных ресурсов РК Ерлану Нысанбаеву о возможности направить банку тушеного мяса сайгака известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо. Ранее знаменитость поздравил Правительство и поблагодарил за принимаемые меры по сохранению численности животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня не только известные актеры, голливудские, но и многие международные организации шлют нам письма со словами благодарности, что мы смогли увеличить численность практически исчезнувшего вида с 21 тысячи. Это говорит о том, что была проведена большая работа. Но вместе с тем воспринимается международными организациями и другая сторона - то, что сегодня она (большая численность сайгаков, прим.ред.) наносит урон и она регулируется, - сказал он во время пресс-конференции.

Министр отметил, что практика регулирования численности животных имеется в других странах мира. Например, в Новой Зеландии – хищников, в Германии – диких кабанов, в Финляндии – оленей.

Ерлан Нысанбаев подчеркнул, что по вине человека нарушилась система саморегуляции, и поэтому меры по регулированию численности сайгаков вынужденные, чтобы уменьшить ущерб сельскому хозяйству и экосистеме.

На вопрос о возможности направить банку тушенки Леонардо Ди Каприо он признался, что не задумывался, но заявил о намерении самому ее попробовать.

- По консервам – наверное, если где-то продают, я куплю и попробую, - добавил министр.

Он напомнил, что производство тушенки из сайгаков налажено в Акмолинской области в поселке Сабынды и в Тургае Костанайской области.

В прошлом году, в октябре сайгаков официально включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Поэтому животных начали отстреливать. По итогам весеннего авиаучета в 2023 году общая численность сайгаков в Казахстане достигла порядка двух миллионов особей. Численность сайгаков превысила исторические показатели.

Биологическим обоснованием регулирование численности сайгаков рекомендовано в следующем объеме: уральская популяция сайгаков - не более 20 процентов, бетпакдалинская популяция сайгаков - не более 15 процентов.