18 Сентября 2022, 17:08

Более 20 операций по имплантации слуховых аппаратов детям проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уникальную операцию по имплантации слухового аппарата костной проводимости детям с врожденными аномалиями органов слуха провели в республиканской детской клинической больнице «Аксай» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы КазНМУ имени С. Асфендиярова, были прооперированы дети с микротией, атрезией наружных слуховых проходов, осложненных кондуктивной тугоухостью 3-4 степени. Две успешные, но сложнейшие операции провела заместитель директора клиники «Аксай» Айгуль Медеулова.

«Данная операция проводится в рамках бюджетной программы впервые в Казахстане, учитывая, что пациентов с врожденными пороками развития уха с обеих сторон в стране насчитывается в количестве 86. Дети с этим видом нозологии страдают выраженной задержкой речевого развития, что заметно сказывается на качестве жизни маленького пациента. Дети до 4,5 – 5 лет носят слуховой аппарат на мягком бандаже, а потом переходят в кандидаты на имплантацию костной проводимости. Из числа многих детей, приглашенных на операцию, многие имеют опыт ношения и аппаратов, и операции по открытию наружного слухового прохода, с безуспешными результатами. Активный имплант костной проводимости передает звук через кость. Он остается в толще сердцевидного отростка, потому что у категории этих детей внутреннее ухо слуховой нерв, он полностью сохранен, поэтому имплант остается в толще кости, и звук, попадая на кость, выполняет передачу звука во внутреннее ухо, за счет чего ребенок слышит, то есть потери связи нет», - сказала о действии импланта Айгуль Медеулова.

Импланты установили двум 8-летним мальчикам. У обоих врожденные патологии развития органов слуха. Одному из пациентов уже пытались помочь восстановить слух с помощью конструктивной операции. Иностранный специалист открыл слуховой проход на одном ухе, но никаких результатов операция не принесла. Мама мальчика надеется на имплантацию костной проводимости.

«Моему сыну 8 лет, диагноз двусторонняя атрезия, микротия, уши закрыты, почти не слышит. У нас уже была операция у другого иностранного врача, платно, но никаких результатов не было. Теперь приехали к Айгуль Рахмановне для имплантации. Сейчас он учится в школе, конечно, есть проблемы в понимании, в разговоре. Это дается ему очень сложно. Левое ухо нам открыли, но неудачно все прошло, слух не появился. Теперь надеемся, что все пройдет отлично и он будет слышать как все дети», - отметила мама мальчика.

По словам врача, проблема детей с такими врожденными пороками заключается в выраженной задержке речевого развития, детей не берут в школы, отказываются заниматься с ними дефектологи, из-за неподготовленности по слуху и речи. До 5 лет такие дети носят слуховой аппарат на мягком бандаже, а затем могут быть прооперированы. Методики помощи детям с таким диагнозом разрабатывались на протяжении 10 лет. Все это время специалисты детской клинической больницы «Аксай» изучали опыт зарубежных коллег в проведении подобных операций. В этом году был закуплен 21 имплант, которые будут использованы в операциях и помогут детям с врожденными патологиями навсегда забыть о плохом слухе. Импланты вживляются один раз на всю жизнь.

«Данный имплант себя давно хорошо зарекомендовал тем, что нет никаких проблем с обслуживанием. Он находится в толще кости, передача звука 100%, потому что непосредственно в кости, а не снаружи. Это все наглухо ушивается и сверху только имплант, который можно убрать, когда будет купаться или спать. Абсолютно жизни не мешает», - поянила Айгуль Медеулова.

Обе операции прошли успешно. Сам имплант состоит из двух частей: внутренняя часть и наружная. В ходе операции мальчикам установили внутреннюю часть импланта. Через месяц его подключат к внешней части аппарата, после чего маленькие пациенты начнут слышать мир так же, как и все люди. До конца года в университетской клинике «Аксай» планируют провести 21 подобную операцию. В Республике Казахстан детей с врожденными пороками развития ушей зарегистрировано более 3 тысяч.