11 Мая 2022 14:56

Более 20 нарушителей правил пожарной безопасности в горах оштрафовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы для предотвращения пожаров в горно-лесной местности в выходные и праздничные дни действует мобильная группа из числа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, природоохранной полиции и Иле-Алатауского ГНПП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«Эта группа патрулирует места массового отдыха жителей, где по причине неосторожного обращения с огнем могут возникнуть пожары. С 23 апреля в ходе 45 совместных рейдов роздано около 10 тысяч памяток, пресечено 39 фактов розжига костров, привлечен к административной ответственности 21 человек. Двое из них оштрафованы на общую сумму 76 575 тг. за розжиг костров в необорудованных местах. Кроме того, с 23 апреля для пожарной профилактики задействованы дрон и автомобили оповещения», - сообщили в пресс-службе департамента.

По информации ДЧС, за розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон сотрудники лесохозяйственных учреждений и природоохранной полиции уполномочены налагать административный штраф от 30 до 306 тыс. тг.