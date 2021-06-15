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    18:16, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 20 млрд тенге направят на развитие здравоохранения в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 20 миллиардов тенге направят на развитие медицины в Алматы в этом году. Об этом сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие вещи нам пришлось оптимизировать из-за пандемии. При этом мы сохранили все наши обязательства, которые идут по социальной сфере. За счет оптимизации неприоритетных расходов, в том числе в рамках поручений Главы государства, когда мы вынуждены были сократить имиджевые мероприятия, сократить другие неприоритетные расходы, более 100 млрд тенге было направлено на развитие сферы здравоохранения и на борьбу с COVID-19. В текущем году у нас меньше. За счет проведенной системной работы в прошлом году, нам удалось сформировать необходимую инфраструктуру в сфере здравоохранения», - сказал замакима в ходе брифинга в РСК.

    Он добавил, что на сферу здравоохранения в текущем году предусмотрено более 20 миллиардов тенге.

    «Это на развитие сферы здравоохранения, на материально-техническое оснащение. Понятно, что в целом на здравоохранение у нас предусмотрено значительно больше средств, если считать зарплаты, текущие расходы. 20 миллиардов только на материально-техническое оснащение наших больниц и поликлиник, начиная от медоборудования, необходимых для оснащения всех наших медорганизаций», - добавил он.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Алматы
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