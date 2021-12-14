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Более 20 млрд тенге направлено на костанайскую автодорожную отрасль

14 Декабря 2021 20:46
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Более 20 млрд тенге направлено на костанайскую автодорожную отрасль

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В 2021 году в автодорожную отрасль направлено 20,8 миллиардов тенге, отремонтировано почти 200 километров автодорог. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бюджет автодорожной отрасли на 2021 год по всем программам составил 20,8 млрд тенге, всего было отремонтировано 198 км автодорог областного и районного значения (20 участков) и 267 участков улиц населенных пунктов. В том числе в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» сумма выполнения составила 10,9 млрд тенге. Из 16 проектов строительно-монтажные работы завершены на девяти объектах, семь объектов - переходящие на 2022 год. Протяженность отремонтированных участков составила 192 километра», - сообщил Б. Сейдахметов.

В текущем году, по словам замруководителя ведомства, завершается реализация крупного проекта по строительству моста на автодороге «Подъезд к г. Костанай» общей стоимостью 4,3 млрд тенге.

«Новый мост увеличит транзитный потенциал всего региона и позволит беспрепятственно передвигаться по автомобильной дороге международного значения Алматы-Екатеринбург М-36 с выходом на Челябинскую и Свердловскую области»,- пояснил он.

В рамках спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» в регионе проведены строительно-монтажные работы на 54-х объектах на сумму 1,8 млрд тенге. Ремонтом охвачено 16 населенных пунктов, в Аулиекольском, Беимбета Майлина, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском и Узункольском районах. Из 16 населенных пунктов: шесть – спутниковые, 10 – опорные.

Также, за счет средств из местного бюджета на автодорогах и в населенных пунктах области отремонтировано 217 объектов на сумму 8,1 млрд тенге.

«По итогам 2021 года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 78%, превысив долю 2020 года на 3%, тем самым плановый показатель был достигнут. По доле индикатора автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии наша область находится на девятом месте, при общей протяженности сети 7 640 км, это второе место в республике»,- подытожил Б. Сейдахметов.


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#Костанайская область   #Дороги  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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