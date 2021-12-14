Более 20 млрд тенге направлено на костанайскую автодорожную отрасль

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В 2021 году в автодорожную отрасль направлено 20,8 миллиардов тенге, отремонтировано почти 200 километров автодорог. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет автодорожной отрасли на 2021 год по всем программам составил 20,8 млрд тенге, всего было отремонтировано 198 км автодорог областного и районного значения (20 участков) и 267 участков улиц населенных пунктов. В том числе в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» сумма выполнения составила 10,9 млрд тенге. Из 16 проектов строительно-монтажные работы завершены на девяти объектах, семь объектов - переходящие на 2022 год. Протяженность отремонтированных участков составила 192 километра», - сообщил Б. Сейдахметов.

В текущем году, по словам замруководителя ведомства, завершается реализация крупного проекта по строительству моста на автодороге «Подъезд к г. Костанай» общей стоимостью 4,3 млрд тенге.

«Новый мост увеличит транзитный потенциал всего региона и позволит беспрепятственно передвигаться по автомобильной дороге международного значения Алматы-Екатеринбург М-36 с выходом на Челябинскую и Свердловскую области»,- пояснил он.

В рамках спецпроекта «Ауыл-Ел бесігі» в регионе проведены строительно-монтажные работы на 54-х объектах на сумму 1,8 млрд тенге. Ремонтом охвачено 16 населенных пунктов, в Аулиекольском, Беимбета Майлина, Джангельдинском, Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском, Костанайском и Узункольском районах. Из 16 населенных пунктов: шесть – спутниковые, 10 – опорные.

Также, за счет средств из местного бюджета на автодорогах и в населенных пунктах области отремонтировано 217 объектов на сумму 8,1 млрд тенге.

«По итогам 2021 года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 78%, превысив долю 2020 года на 3%, тем самым плановый показатель был достигнут. По доле индикатора автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии наша область находится на девятом месте, при общей протяженности сети 7 640 км, это второе место в республике»,- подытожил Б. Сейдахметов.