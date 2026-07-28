Более 20 млрд теңге направили на новые амбулатории и системы водоснабжения в Жамбылской области

В Жамбылской области за счет более 20 млрд теңге возвращенных государству активов развивают социальную инфраструктуру — строят и обновляют объекты здравоохранения и водоснабжения, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— В Жамбылской области продолжается строительство социально значимых объектов, финансирование которых осуществляется за счет возвращенных государству активов. Из Специального государственного фонда на развитие системы здравоохранения и водоснабжения области выделено свыше 20 млрд теңге, — сообщили в прокуратуре.

Сегодня в Кордайском, Таласском и Меркенском районах введены в эксплуатацию 2 новых врачебных амбулаторных пункта, а также после капитального ремонта открыта 1 больница, которые стали долгожданными объектами для местных жителей.

Как отметили в ведомстве, благодаря этому более 85 тысяч жителей региона, в том числе около 5 тысяч человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах, получили доступ к качественной медицинской помощи.

В прошлом году в селах Улкен Сулутор, Сулутор и Коктобе Кордайского района открыта новая врачебная амбулатория.

— Ранее жители получали медицинскую помощь в здании, построенном еще в 1960 году. Теперь около 3 тысяч жителей этих труднодоступных населенных пунктов, где зимой нередко затруднено сообщение с районным центром, могут получать современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своих сел, — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в области завершено строительство 15 объектов водоснабжения, благодаря чему 28 тысяч жителей города Тараза и 7 районов (в Жамбылском, Байзакском, Таласском, Шуском, Мойынкумском Кордайском районах и районе имени Т.Рыскулова) обеспечены качественной питьевой водой.

Также в прошлом году в селе Караой Таласского района впервые за 90 лет был построен водопровод.

— В настоящее время продолжается реализация еще 8 проектов в сфере водоснабжения и 2 объектов здравоохранения. Один из таких проектов — строительство новой системы водоснабжения в селе Карасай батыр. Общая стоимость проекта составляет около 2,5 млрд теңге, из которых 1,9 млрд теңге выделено из Специального государственного фонда. После завершения строительства около 2,5 тысяч жителей села будут обеспечены качественным и бесперебойным питьевым водоснабжением. Строительство всех объектов и целевое использование выделенных средств находятся на постоянном контроле прокуратуры области, — подчеркнули в прокуратуре Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи жителей Алматы получили доступ к питьевой воде за счет возвращенных активов.