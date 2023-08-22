Более 20 миллиардов тенге выделили на питание школьников в Алматы
Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге РСК сообщила, что акиматом города второй год подряд реализуется проект бесплатного питания детей 1-4 классов школ и детей из социально уязвимых слоев населения.
«Общий охват бесплатным питанием составляет более 133 тысячи учащихся (или 45,3% от общего контингента организаций среднего образования). В целом за 2023 год на питание школьников выделено 20,4 миллиарда тенге. Стоимость питания в день составляет в среднем 800 тенге», - сказала спикер. По ее словам, управлением совместно с казахской академией питания разработано четырехнедельное меню блюд.
«В стандартное меню входят овощи, салат, напиток, горячее питание. В прошлом году, когда мы ввели бесплатное питание для школьников, было очень много пожеланий со стороны родителей. Мы учли их пожелания и исключили кисель, рыбные котлеты, капусту. Были разные изменения. Подробнее с меню можно ознакомиться в любой школе», - отметила Ляззат Жылкыбаева.
По поручению Главы государства с 1 сентября этого года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллионов учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы – 800 тенге.
Ранее сообщалось, что в Алматы в новом учебном году впервые в школу пойдут 30 146 детей.