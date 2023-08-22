Более 20 миллиардов тенге выделили на питание школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году бесплатным горячим питанием в Алматы будут обеспечены 133 тысячи учащихся младших классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге РСК сообщила, что акиматом города второй год подряд реализуется проект бесплатного питания детей 1-4 классов школ и детей из социально уязвимых слоев населения.

«Общий охват бесплатным питанием составляет более 133 тысячи учащихся (или 45,3% от общего контингента организаций среднего образования). В целом за 2023 год на питание школьников выделено 20,4 миллиарда тенге. Стоимость питания в день составляет в среднем 800 тенге», - сказала спикер. По ее словам, управлением совместно с казахской академией питания разработано четырехнедельное меню блюд.

«В стандартное меню входят овощи, салат, напиток, горячее питание. В прошлом году, когда мы ввели бесплатное питание для школьников, было очень много пожеланий со стороны родителей. Мы учли их пожелания и исключили кисель, рыбные котлеты, капусту. Были разные изменения. Подробнее с меню можно ознакомиться в любой школе», - отметила Ляззат Жылкыбаева.

По поручению Главы государства с 1 сентября этого года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллионов учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы – 800 тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы в новом учебном году впервые в школу пойдут 30 146 детей.