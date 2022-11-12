Более 20 маршрутов автобусов и троллейбусов изменят движение в Алматы 13 ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением городского забега City Run 2022 управление городской мобильности Алматы доводит до жителей и гостей города схему изменения 21 маршрута общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Забег начнется в воскресенье, 13 ноября, и продлится с 04:00 до 13:00.

№12 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Конаева – ул. Курмангазы – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – далее по схеме;

№16 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№32 – В западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Богенбай батыра – ул. Масанчи – ул. Толе би – далее по схеме;

№59 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме;

№92 – В восточном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая

№224 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№126 – В западном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – далее по схеме;

№119 – В западном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

№112 – В западном направлении – ул. Кунаева – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

№99 – В западном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№98 – В южном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

ТП №5 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауезова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауезова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

ТП №6 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауезова – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Сатпаева – ул. Ауезова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

ТП №9 – В южном направлении – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в центре Алматы 13 ноября.