Более 20 коррупционных рисков выявили в сельском хозяйстве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности управления и отделов сельского хозяйства и земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя департамента по противодействию коррупции Сергея Перова, выявили 23 коррупционных риска, выработали 34 рекомендации.

«Установлены риски, способствующие субъективному вынесению решений по использованию земельных участков субъектами бизнеса. Нерегламентированность процедуры возврата неиспользуемой части земельного участка ставит предпринимателей в неравные условия. Так, выявлена схема незаконного изъятия земельного участка путем лоббирования должностными лицами местных исполнительных органов своих решений с вовлечением схода местного сообщества», - рассказал С.Перов.

После вмешательства Антикоррупционной службы сельхозтоваропроизводителю участок вернули. По словам С.Перова, в Министерство сельского хозяйства РК внесли предложение по проведению упрощенной процедуры выдачи участков под коммерческие цели в селах, где в них нет востребованности.

«Приняты меры по разработке и утверждению градостроительной документации во всех населённых пунктах области для исключения необоснованного отказа при приобретении права на земельные участки. Устранен ряд других адмбарьеров, созданных государственными органами для районных землепользователей», - добавил С.Перов.

В качестве примера он привел ситуацию, в которой оказалось крестьянское хозяйство «Темирханов». Агроформированию не продлили право пользования на земельный участок.

«Вопрос рассмотрели на Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей. Акиматом вынесено постановление о продлении права временного пользования земельным участком, руководитель отдела земельных отношений района Шал Акын привлечен к административной ответственности», - сказал С.Перов.