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Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае

4 Ноября 2022, 16:30
Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае
4 Ноября 2022, 16:30

Более 20 компаний из Казахстана представят продукцию на выставке в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 20 компаний из Казахстана примут участие в V Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE), которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации бюро выставки, общая площадь экспозиции компаний из Казахстана составит около 300 квадратных метров. Преимущественно будет представлена продукция агропромышленного комплекса.

По итогам 2021 года в рамках общего взаимного товарооборота между РК и КНР, объемы торговли продукцией АПК составили $755 млн, а за восемь месяцев текущего года – $600 млн. Более 1100 предприятий Казахстана имеют право на экспорт своей продукции в Китай.

В этом году на V Китайской международной выставке импортных товаров Казахстан примет участие в онлайн-страновой выставке.

В общей сложности в предстоящей CIIE 2022 примут участие компании и организации из 145 стран и регионов мира. Продукция и услуги на выставке представлены в следующих павильонах: продукты питания и агропромышленный комплекс, потребительские товары, автомобили, умная промышленность и информационные технологии, медицинское оборудование и товары для здоровья, товары и услуги.

В 2021 году на IV Китайской международной выставке импортных товаров заключены сделки на сумму более $70 млрд.

Первая выставка CIIE состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае.


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