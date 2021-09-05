Более 20 фактов незаконной добычи гравия пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области, в ходе оперативно-профилактических мероприятий по выявлению экологических преступлений и самовольного пользования недрами, пресекли 24 факта незаконной добычи песчано-гравийной смеси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

С этой целью в областном департаменте создали специальные мобильные группы и организовали рейдовые отработки возле рек и водоемов, в местах возможной незаконной добычи.

К примеру, в Келесском районе возле поселка Кызыласкер полицейские остановили три грузовые автомашины, перевозивших песчано-гравийную смесь с реки Келес. На месте происшествия стражи порядка провели все необходимые мероприятия. Грузовые автомашины марки «КамАЗ» водворили на штрафстоянку.

Ещё один факт самовольного пользования недрами зарегистрироваН в Шардаринском районе. Здесь сотрудники природоохранной полиции установили, что неизвестные лица добывают гравий возле поселка Акалтын. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шардаринского РОП для выяснения все обстоятельств. У браконьеров изъяли 1 погрузчик и 4 грузовые автомашины.

Всего же в рамках ОПМ сотрудники полиции водворили на штрафстоянку 15 погрузчиков и более 30 грузовых автомашин, которые правонарушители использовали для незаконной добычи гравия. Собранные материалы по ст. 139 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на недра» и направили в департамент экологии по Туркестанской области для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Как отметили полицейские, данные оперативно-профилактические мероприятия будут иметь свое продолжение. Вместе с тем, стражи порядка призывают граждан беречь природу и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.