Более 20 детей отравились газом в Алматы за отопительный период
Спикер отметил, что с октября прошлого года по настоящее время был осуществлен обход частного жилого сектора.
«Несмотря на проведенную работу, в текущем году отравление природным газом получили 37 человек, из них 25 детей», - сообщил С. Асаинов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.
В пресс-службе департамента по ЧС дополнили, что летальных случаев не зафиксировано.
С. Асаинов также добавил, что департаментом по ЧС направлены инициативные письма в акимат с принятием мер к нерадивым обслуживающим компаниям, которые не выполняют договорные обязательства.
«Управлением жилищной политики проведена внеплановая проверка ТОО АРЦ «Алматыгаз». В результате проверки за некачественное обеспечение и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию газовых котлов, компанию оштрафовали по статье 299 части 4 КоАП РК на 100 МРП - это 306 300 тенге», - отметил С. Асаинов.