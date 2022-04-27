Более 20 детей отравились газом в Алматы за отопительный период

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за период отопительного сезона природным газом отравились 37 человек, из них 25 детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с октября прошлого года по настоящее время был осуществлен обход частного жилого сектора.

«Несмотря на проведенную работу, в текущем году отравление природным газом получили 37 человек, из них 25 детей», - сообщил С. Асаинов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.

В пресс-службе департамента по ЧС дополнили, что летальных случаев не зафиксировано.

С. Асаинов также добавил, что департаментом по ЧС направлены инициативные письма в акимат с принятием мер к нерадивым обслуживающим компаниям, которые не выполняют договорные обязательства.

«Управлением жилищной политики проведена внеплановая проверка ТОО АРЦ «Алматыгаз». В результате проверки за некачественное обеспечение и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию газовых котлов, компанию оштрафовали по статье 299 части 4 КоАП РК на 100 МРП - это 306 300 тенге», - отметил С. Асаинов.