Более 20 человек отравились в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу сообщили о 21 пострадавшем с предварительным диагнозом «Иной и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«28 августа в Алакольское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля поступили экстренные извещения с Алакольской центральной районной больницы на 20 пострадавших лиц с предварительным диагнозом «Иной и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения», - отметили в пресс-службе ДСЭК региона.

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. 11 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение, 10 отказались от госпитализации. Состояние больных удовлетворительное. В соответствии с предпринимательским Кодексом организовано и начато эпидемиологическое расследование.

«В ходе расследования согласно эпидемиологического анамнеза выяснено, что все случаи связаны с употреблением готовых блюд на свадьбе, проводимой 27 августа в ресторане «Шагала» села Кабанбай. Направлены письма в областные и районные заинтересованные органы. Расследование ведется, о результатах будет информировано на сайте Департамента. Новых случаев обращений в больницу не было», - добавили в ДСЭК.