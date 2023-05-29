Более 2 тысяч земельных участков сельхозназначения в Казахстане находятся в залоге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно сведениям банков второго уровня, на сегодня в залоге находится 2 661 земельный участок сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается в ответе первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане в залоге находится 2 661 земельный участок сельскохозяйственного назначения, в том числе сформированных за счет условных земельных долей общей площадью около 4,1 млн га», - сообщил Роман Скляр.

Первый заместитель Премьер-Министра отметил, что текущая задолженность кредитов под обеспечение земельных участков составляет более 1,2 млрд тенге.

Сведения о земельных участках учитываются в земельном кадастре. Информация о количестве земельных участков, сформированных за счет условных земельных долей, принадлежащих гражданам, и переданных в залог по кредитам, в земельном кадастре не содержится.

До 2005 года, в соответствии с положениями земельного законодательства, обладателям прав на условные земельные доли предоставили возможность перейти в статус собственников (землепользователей) земельных участков либо участников хозяйствующих субъектов.

Обладатели права на условную земельную долю, которые ранее передали принадлежащее им право в аренду, обязаны были до 1 января 2005 года реализовать это право путем:

1) выкупа земельного участка в частную собственность;

2) получения во временное землепользование для самостоятельного ведения крестьянского (фермерского) хозяйства или товарного сельскохозяйственного производства;

3) передачи в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив.

«На сегодня держатели прав на условные земельные доли реализовали права на земельный участок путем вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или самостоятельного (объединенного) ведения крестьянского хозяйства либо в качестве взноса в производственные кооперативы. Сформированные таким образом земельные участки в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса могут быть переданы хозяйственным товариществом в качестве залогового обеспечения в банк. В случае выхода участников из состава хозяйственного товарищества порядок возврата им долей земельных участков законодательно урегулирован.

Исходя из пункта 3 статьи 101 Земельного кодекса, граждане, передавшие свои права на земельные участки, в том числе права на условные земельные доли в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производственные кооперативы, вправе получить при выходе из состава участников для организации крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства по решению общего собрания участников долю или пай в натуре, включая земельный участок, либо выплату стоимости доли или пая.

Выдел земельного участка из состава земель сельскохозяйственной организации, находящихся в залоге в банке, допускается с согласия залогодержателя либо с частью кредита адекватно стоимости залога земельного участка на момент выдела. Инициатива по проведению земельной амнистии путем возврата дольщикам земель, состоящих из условных земельных долей с прекращением залога по кредитам, не поддерживается», - пояснил Роман Скляр.

Ранее Роман Скляр сообщил, что в Казахстане выявлены 169 проблемных предприятий, в которых состоят 81 тысяча пайщиков и есть 4,1 млн га сельхозугодий, из них 868 тысяч га незаконно переданы в залог.