Более 2 тысяч эвакуированных и 12 пострадавших - новые данные по пожарам в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала лесных пожаров в Костанайской области из населенных пунктов эвакуировано свыше двух тысяч человек. Сейчас многие эвакуированные вернулись в свои дома, а угроза населенным пунктам снята, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня пожарные, как сообщалось ранее, тушат участок возле поселка Баганалы.

«В пунктах временного размещения находятся в Аулиекольской средней школе - 21 человек, в Аулиекольской школе-интернате - 1 человек и в средней школе села Казанбасы - 20 человек. Всего 42 человека, из них 14 детей. Основная часть эвакуированных вернулась в свои дома, остальные - у родственников,- сообщили в оперштабе МЧС РК. — Всего с начала пожара эвакуаирован 2091 человек».

Также увеличилось количество пострадавших. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек: 7 человек, включая одного несовершеннолетнего, работник лесхоза, работник акимата, 3 сотрудника МЧС. Все отпущены домой. Кроме того, за медицинской помощью 5 сентября обратилось 2 человека с отравлением угарным газом.

По информации ведомства, на сегодня угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте.

Тушение в Баганалы продолжается.