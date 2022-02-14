Более 2 тысяч частных домов обследовали сотрудники ДЧС Алматы за выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проверяют частные дома и разъясняют правила пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что во многих районах мегаполиса граждане используют для обогрева своего жилища теплоемкие отопительные печи. Для профилактики пожаров и отравлений угарным газом в частном секторе сотрудники ДЧС провели субботник пожарной безопасности.

Только за два выходных дня обследовано более 2 тысяч жилых домов, с вручением памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.

Сообщается, что с сентября 2021 года на учет поставлены 148 346 частных жилых домов, в том числе совместно с представителями управления социального благосостояния обследованы более 1400 домов социально уязвимых слоев населения (100%).

Выделены в отдельную группу 1876 граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и проведены совместные рейды с местной полицнйской службой.

Выделены 325 домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, о чем были проинформированы районные акиматы и управления социального благосостояния для оказания адресной социальной помощи.

При этом для 54 семей организована акция «Рука помощи». Сотрудники ДЧС оказали адресную пожарно-профилактическую помощь по ремонту электросетей, систем отопления, трещин в конструкциях печей, очистке дымоходов от сажи. Установлено около 50 датчиков угарного газа (с 2019 года оснащены датчиками 1304 дома).

Необходимо отметить, что установка датчиков для защиты от угарного газа проводится только в домах граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Во избежание отравления угарным газом ДЧС Алматы напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности:

- дымовые трубы, дымоходы отопительных печей нужно очищать от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона;

- проверяйте тягу в дымоходе и не перекрывайте печной дымоход на ночь;

- не допускайте сушки дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;

- регулярно и качественно обслуживайте газовые системы и системы отопления;

- увидев пожар или почувствовав запах дыма, звоните по номеру 101 или 112.