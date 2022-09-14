Более 2 тыс. трансплантаций органов проведено за последние 10 лет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная участию сборной Казахстана в Европейском спортивном чемпионате среди людей после трансплантации и пациентов на диализе, в ходе которой заместитель директора департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Куляим Биржанова проинформировала о системных мерах по развитию трансплантационной службы в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 21 по 27 августа в английском городе Оксфорд прошел Европейский чемпионат среди людей после трансплантации и находящихся на диализе. Сборная Казахстана завоевала на чемпионате 12 медалей и заняла 14 место в общекомандном зачете.

Всего в чемпионате участвовали более 400 спортсменов из 26 стран-членов Европейской федерации спорта среди людей после трансплантации и пациентов на диализе. Казахстан в данной Федерации с 2018 года представляет общественное объединение трансплантированных больных «Өмір тынысы».

Сборная Казахстана состояла из 16 спортсменов, призеров республиканских соревнований 2019 года, перенесших трансплантацию сердца и почек, а также находящихся на диализе. Они состязались в соревнованиях по таким видам спорта как плавание, настольный теннис, дартс, боулинг и волейбол.

«8 августа 2012 года в Казахстане на базе Национального научного кардиохирургического центра впервые проведена трансплантация донорского сердца. Всего за период с 2012 года по настоящее время в Республике Казахстан выполнено более 2 тыс. трансплантаций органов, в том числе 87 пересадок сердца. Доля родственных пересадок в Казахстане составляет 84,2% от всех трансплантаций, от посмертного донора – 15,8%», - сообщила К. Биржанова.

Как отметила замглавы ДОМП, для развития органного донорства в стране Министерством здравоохранения принят ряд системных мер. Совершенствована нормативная правовая база: практическая реализация права граждан на регистрацию волеизъявления на донорство органов после смерти на портале egov.kz; внедрение механизма возмещения затрат донорских организаций по кондиционированию посмертных доноров; сформирован «лист ожидания» в электронном формате; специализация врача «Трансплантационная координация» внесена в «Номенклатуру специальностей и специализаций в области здравоохранения», а также в «Номенклатуру должностей работников здравоохранения» включены должности республиканского, регионального и стационарного трансплантационных координаторов.