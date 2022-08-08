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Более 2 тыс. квартирных воров задержано полицией с начала года
8 Августа 2022 13:10

Более 2 тыс. квартирных воров задержано полицией с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный Третьего управления департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров сообщил о задержанных в текущем году квартирных ворах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате организационных мер и целенаправленной работы с начала года задержано более двух тыс. квартирных воров, в том числе 95 воров-«гастролеров», совершающих кражи в разных городах, 194 преступные группы, пресечена деятельность 2 ОПГ», - сказал Сагындык Жантемиров на брифинге в МВД.

По его словам, в мае 2022 года в Шымкенте сотрудниками криминальной полиции Туркестанской области изобличена ОПГ, которая в период с 2021 по 2022 годы на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов Туркестанской области совершила 70 квартирных краж путем отжатия окон, из которых 35 фактов были в этом году.

«При этом похищенное имущество незамедлительно сбывалось в ломбарды Шымкента, и общую полученную выгоду они делили между собой. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 млн тенге. В ходе обысковых мероприятий изъято 32 различных приспособления для взлома (монтировки, отмычки, ключи и .т.п), 52 единицы ювелирных изделий и автомобиль, на котором передвигались задержанные», - добавил спикер.



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