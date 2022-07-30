30 Июля 2022 08:41
Более 2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
в городе Нур-Султане - 754,
в городе Алматы - 716,
в Алматинской области - 67,
в Жетысуской области - 64,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 48,
в Абайской области - 23,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 160,
в Улытауской области - 26,
в Костанайской области - 24,
в Кызылординской области – 52,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 19,
в Туркестанской области - 21.
Всего в стране выздоровело 1 308 626 человека от COVID-19.
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