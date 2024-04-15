Более 2 тысяч человек борются с лесным пожаром на юго-западе Китая

Более 2300 человек ведут борьбу с лесным пожаром, который бушует в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что пожар начался вечером в пятницу в лесном массиве на территории деревни Дяньтоу района Цзиньнин города Куньмин (административный центр провинции Юньнань).

Для оказания помощи в тушении пожара задействовано 46 единиц специальной техники и два вертолета.

Сведений о жертвах и пострадавших в зоне ЧП пока не поступало.