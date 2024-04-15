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    21:19, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 2 тысяч человек борются с лесным пожаром на юго-западе Китая

    лесной пожар
    Фото: pixabay.com

    Более 2300 человек ведут борьбу с лесным пожаром, который бушует в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Сообщается, что пожар начался вечером в пятницу в лесном массиве на территории деревни Дяньтоу района Цзиньнин города Куньмин (административный центр провинции Юньнань).

    Для оказания помощи в тушении пожара задействовано 46 единиц специальной техники и два вертолета.

    Сведений о жертвах и пострадавших в зоне ЧП пока не поступало.

    Теги:
    Пожар Китай СМИ Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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