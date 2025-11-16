Более 2,6 млрд долларов заработала Шри-Ланка на туризме с начала года
Доходы Шри-Ланки от туризма достигли 2,66 млрд долларов США за десять месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Доходы Шри-Ланки от туризма за первые десять месяцев 2025 года составили 2,66 млрд долларов США. По данным Центрального банка Шри-Ланки, это на 4,9 проц. больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Выручка от туризма в октябре достигла 186,1 млн долларов США.
Согласно информации Управления по развитию туризма Шри-Ланки, с января по 12 ноября страну посетили более 1,9 млн человек.
Крупнейшим рынком для страны остается Индия с 443 622 туристами. Далее следуют Великобритания – 180 592, Россия – 144 308, Германия – 123 053 и Китай – 115 400 человек.
