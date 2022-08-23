Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 2 млн иностранцев посетило Кыргызстан в этом году

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
23 Августа 2022, 19:03
Более 2 млн иностранцев посетило Кыргызстан в этом году

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сфера туризма в Кыргызстане постепенно восстанавливается, показав в первом полугодие 2022 года двукратный рост потока туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным национального статистического комитета Кыргызстана, за первое полугодие текущего года страну посетило 2,6 млн граждан иностранных государств, из которых 2,5 млн человек (97%) приходится на туристов из стран СНГ. Наибольшее их число отмечалось среди граждан Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации.

Поток гостей из стран дальнего зарубежья также увеличился вдвое и составил более 74 тыс. человек, среди которых преимущественно граждане Турции, Германии, США, Индии, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан с мая снял все ограничения для прибывающих в республику, связанные с пандемией коронавируса.


Центральная Азия   Туризм   Кыргызстан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора