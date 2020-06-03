Более 2 млн гектаров сельхозземель вернули в госсобственность - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2019 год было выявлено 5,6 млн гектаров неиспользуемых земель. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава Минсельхоза Сапархан Омаров в ходе отчетной онлайн-встречи, факты неиспользуемых сельхозземель были выявлены в ходе традиционного мониторинга на основе бумажных отчетов и сверки информации.

«На сегодняшний день после принятия мер реагирования: 1,9 млн га начали осваиваться прежними землепользователями; 1,1 млн га возвращено в госсобственность землепользователями путем добровольного отказа; 2,6 млн га - акиматами ведется судебно-процессуальная работа по возврату их в государственную собственность. В целях усиления контроля за использованием земель сельхозназначения 28 октября 2019 года были внесены изменения в Земельный кодекс по проведению цифрового мониторинга сельхозземель посредством данных дистанционного зондирования Земли. В январе текущего года приняты Правила по космомониторингу использования земель сельхозназначения. В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях запущен пилотный проект по проведению мониторинга земель сельхозназначения посредством веб-портала, по результатам которого было выявлено 9061 незагруженное пастбищное угодье, общей площадью 7,3 млн га», - рассказал министр.

По итогам трех месяцев 2020 года в госсобственность возвращено более 2 млн га сельхозземель.

«В рамках реализации поручения Главы государства, Министерством разработаны поправки в Земельный и Предпринимательский кодексы, предусматривающие: сокращение этапов проверки и сроков возврата неиспользуемых сельхозземель с 2-х лет до одного года, с введением профилактического контроля без посещения субъектов контроля; особый порядок рассмотрения судами дел, связанных с изъятием неиспользуемых земель, по аналогии с процедурой принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд; автоматизацию процедуры уведомления субъекта проверки посредством текстовых сообщений по каналам сотовой связи», - напомнил Сапархан Омаров.