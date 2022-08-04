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Более 2 кг наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области
4 Августа 2022 10:16

Более 2 кг наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области

ШУ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские изъяли более 2 кг наркотических средств у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Шу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Карасора» при отработке местности вдоль железнодорожного полотна установлен и задержан 57-летний житель Туркестанской области.

У него было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом общим весом 2 кг 740 гр.

Задержанный пояснил, что наркотическое средство «марихуана» собрал для личного потребления возле села Кумозек.

По факту проводится досудебное расследование, в отношении задержанного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иные сведения в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.

С начала года транспортными полицейскими страны изъято более 89 кг различных наркотических средств. Выявлено 5 фактов контрабанды и 19 фактов сбыта.

Всего зарегистрировано 228 фактов, связанных с наркоправонарушениями.





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