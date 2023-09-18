Более 2 кг марихуаны изъяли у водителя авто туркестанские полицейские

Более 2 кг марихуаны изъяли в ходе спецоперации у водителя авто полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На 594 км трассы Западная Европа – Западный Китай полицейские остановили автомобиль ВАЗ поп управлением жителя Тулькубасского района. При обыске в салоне автомашины оперативники обнаружили мешок с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой наркотическое средство оказалось марихуаной, весом более 2 кг.

Факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

По факту незаконной перевозки наркотических средств проводится досудебное расследование.