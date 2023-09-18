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    15:53, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 2 кг марихуаны изъяли у водителя авто туркестанские полицейские

    наркотики, спецоперация, полиция
    Фото: ДП Туркестанской области

    Более 2 кг марихуаны изъяли в ходе спецоперации у водителя авто полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На 594 км трассы Западная Европа – Западный Китай полицейские остановили автомобиль ВАЗ поп управлением жителя Тулькубасского района. При обыске в салоне автомашины оперативники обнаружили мешок с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой наркотическое средство оказалось марихуаной, весом более 2 кг.

    Факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

    По факту незаконной перевозки наркотических средств проводится досудебное расследование.

     

    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Туркестанская область
    Автор
    Гульмира Байзакова
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