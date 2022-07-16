16 Июля 2022 13:26

Более 2 800 спортивных объектов функционируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие массового спорта в Жамбылской области находится на постоянном контроле местных властей. Поставлена задача в ближайшей перспективе приобщить к занятиям физической культурой и спортом половину населения региона.О том, как достичь этих целей, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Нурбол Жунисбеков.

- Нурбол Абдимажитович, сегодня во главу угла создания здорового казахстанского общества ставится развитие массового спорта. Сколько жамбылцевна сегодняшний день систематически занимается спортом?

- Надо отметить, что по итогам 2021 года в Жамбылской области число людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 405,6 тыс. человек. Это 35,4% от всего населения области. В первом полугодии 2022 года эта цифра уже увеличилась до 424,9 тыс. человек, или 36,9% населения области. До 2025 года данный показатель планируется довести до 50%.

- Что в нашей области делается для этого?

- При отделах физической культуры и спорта всех районных акиматов области и города Тараза открыты центры проведения спортивно-массовых мероприятий, что, конечно, способствует развитию массового спорта. Кроме того, для того чтобы привлечь жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в 2021 году введено дополнительно 96 штатных единиц инструкторов по спорту. Теперь общее число спортивных инструкторов в Жамбылской области достигло 233. Из них 202 работают в районах, для сравнения - в 2020 году в селах работали 137 инструкторов.

- Каков эффект от увеличения числа инструкторов?

- Выросло количество людей, систематически занимающихся спортом. Увеличилось качество и количество организованных в отдаленных населенных пунктах спортивных мероприятий. До этого жители дальних сел не имели такой возможности приобщиться к спорту.

Замечу, что число жителей области, сдавших Президентское тестирование, составило 36,5% от численности населения области, это 419,8 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом эта цифра увеличилась на 0,9%.

- А как обстоит дело с вовлечением в массовый спорт людей с ограниченными физическими возможностями?

- На сегодня по области общее количество людей с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся спортом, по итогам первого полугодия составило 4 045 человек, или 21,1%. Показатели понемногу растут - по сравнению с прошлым годом рост на 0,4%. В этом направлении еще будем усиленно работать.

- Появились ли в нашей области новые спортивные объекты?

- Этот процесс у нас идет постоянно. Для развития спорта в регионе возводятся новые спортивные объекты.

Только в 2021 году в Жамбылской области было построено 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. В эксплуатацию ввели пока пять таких спорткомплексов в селах Мерке Меркенского района, Гвардейское Кордайского района, Туймекент Байзакского района, в селе Луговое Рыскуловского района и в городе Таразе. В нынешнем году завершится строительство остальных шести физкультурно-оздоровительных комплексов.

В этом году начато строительство 12 новых физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских населенных пунктах.

Выполняя указание Главы государства о доступности спортивных объектов для населения, в 2021 году в Таразе и районах местным жителям передано в пользование 89 спортивных площадок.

- Сколько всего в Жамбылской области спортивных объектов?

- В настоящее время количество спортивных объектов в районах и городе Таразе составило 2 836. Это Дворец спорта «Тараз-Арена», 17 стадионов, 43 спорткомплекса, 721 спортзал, 431 футбольное поле, 1 585 спортплощадок и 38 других объектов. Из них практически все спортивные объекты, а именно, 2 834, стали доступными для населения. При этом 646 расположены в Таразе, 2 188 - в районах области.

Конечно, наличие спортивной инфраструктуры крайне важно, но все-таки главный механизм развития массового спорта – это проведение соревнований массового характера.

По итогам 2021 года по области было организовано 2 827 спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в которых приняли участие 196,4 тыс. человек.

В первом полугодии 2022 года уже организовано 1 579 мероприятий, в которых приняли участие 162,2 тыс. человек. Это областные спартакиады в честь Международного женского дня и «Молодежь против наркомании!», а также областной молодежный фестиваль «STREETBALL». Прошли у нас областные спартакиады среди ветеранов и студентов, среди журналистов, госслужащих, «Jastar Fest-2022», Южная региональная отборочная спартакиада среди работников филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан».

В состязаниях «Папа, мама и я – спортивная семья», посвященных Международному Дню защиты детей, жамбылские семьи соревновались в эстафете, упражнениях с мячом, прыжках в мешке и на скакалке. Победителями стали дружная семья Оркен из Меркенского района.

В числе массовых спортивных мероприятий, вызвавших интерес жамбылцев, - фестиваль футбола «Ты - победитель!», легкоатлетический забег «Jambyl марафон» и другие.

Кроме того, в этом году поэтапно проведены спортивные фестивали «Дворовые игры-2022» и «Уличные игры-2022».

В первом этапе спортивного фестиваля «Дворовые игры- 2022» на уровне двора (улицы) участвовали более 15 тыс. человек. Второй этап на уровне района, города собрал 4 816 участников, третий областной – 373 участника. Всего было охвачено этими массовыми соревнованиями 20 193 человека.

На первом этапе спортивного фестиваля «Уличные игры-2022» (районные, городские) было охвачено 10 985 человек. Финальный этап фестиваля планируется провести в сентябре.

- Нурбол Абдимажитович, что сейчас в планах спортивного ведомства?

- По поручению акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова планируется до конца 2022 года довести число проведенных спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни до трех тысяч.

В планах республиканская спартакиада среди медиков, Кубок акима Жамбылской области по волейболу, спартакиада среди трудящейся молодежи, фестиваль «Street Workout», спартакиада среди сотрудников учреждений спорта, республиканский турнир по семейному мини-футболу, областной турнир по мини-футболу среди госслужащих, среди работников физической культуры и спорта, областная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями.

Планируем провести в Таразе республиканский открытый турнир по греко-римской борьбе памяти легенды казахстанского спорта Жаксылыка Ушкемпирова, а также республиканский турнир по дзюдо среди юниоров, посвященный памяти Бахыта Ташметова.

В заключение отмечу, что управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере проведения единой государственной политики по развитию массовой физической культуры и спорта, а также достижения в этой области высших результатов.

- Спасибо за беседу!