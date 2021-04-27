Более 2,8 тысячи жителей Осакаровского района получат доступ к качественной питьевой воде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В сёлах Осакаровского района Карагандинской области реконструируют и строят водопроводные сети. В ближайшее время планируют обеспечить качественной питьевой водой 2 806 жителей, сообщил аким района Нуркен Кобжанов на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках спецпроекта «Ауыл – ел бесігі» выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей села Есиль. Строятся сети в селе Уызбай. Их завершение планируется в этом году. Водой обеспечат 495 жителей. Из местного бюджета выделены средства на разработку ПСД для строительства водопроводных сетей в сёлах Садовое, Сенокосное, Трудовое, Тельмана. При реализации этих проектов качественной питьевой водой снабдят 2 311 человек», – рассказал Нуркен Кобжанов.

Подана бюджетная заявка на строительство водопроводных сетей в сёлах Пионерское, Озёрное, Ералы, Николаевка и 7-й очереди в Осакаровке.

Также в районе продолжаются дорожные работы. На этот год запланирован средний ремонт 18 улиц посёлка Молодёжный и 13 улиц села Акбулак.