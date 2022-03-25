Более 2 500 золотых слитков продано в феврале – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 586 мерных слитков общим весом 82 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в феврале 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Казахстана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 79 262 золотых слитка общим весом 2,9 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 27% – 21 646 штук. Далее следуют 100-граммовые – 17 491 штука (22%) и 20-граммовые – 15 283 штуки (19%), 5-граммовые – 14 239 штук (18%), 50-граммовые – 10 603 штуки (14%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

В условиях неопределенности на финансовом рынке и повышенной волатильности курсов валют инвестирование в золотые слитки может послужить альтернативным инструментом, обеспечивающим сохранность сбережений.

Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 11 756 мерных слитков общей массой 288,7 кг, что составляет 15% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.