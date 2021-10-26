Более 2,5 тысячи алматинцев лечатся от коронавируса дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 25 октября зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 225 случаев с симптомами и 14 без симптомов. Выписано 233 человека, поступило 107 человек. Итого в инфекционных стационарах (2334 койки) физически находятся 1064 человека, в том числе 28 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии всего - 105 пациентов. На ИВЛ – 21, на неинвазивной ИВЛ – 56, High flow занято – 24 аппаратов», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2503 пациента, с симптомами – 2406, с легкой и средней степенью, без симптомов – 97.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1472 человека, вторым компонентом – 2481 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 25 октября 2021 года вакцинировано первым компонентом 988 777, вторым компонентом - 917 723 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 120 203 человека.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.