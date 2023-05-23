Более 2,5 тысяч участников ожидается на II Евразийском экономическом форуме

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Более 2500 представителей органов власти, делового сообщества, международных организаций и СМИ будут принимать участие в предстоящем 24 - 25 мая II Евразийском экономическом форуме в Москве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цель форума – совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве. Основными темами деловой части станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. В этом году ЕЭФ пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Деловая программа ЕЭФ весьма насыщена – запланировано проведение 35 сессий, которые будут разделены на семь тематических направлений, а также пленарное заседание. Кроме того, на полях форума состоится заседание президиума Делового совета Евразийского экономического союза, а также намечено подписать Соглашение о консорциуме в области евразийской интеграции между ведущими вузами государств ЕАЭС. Наряду с этим, состоится подведение итогов первого конкурса климатических проектов «Зеленая Евразия».

Ожидается, что в форуме примут участие более 2500 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций и СМИ. Помимо представителей евразийской «пятерки» в мероприятиях форума примут участие спикеры из КНР, ЮАР, Узбекистана, Никарагуа, Венесуэлы, Индонезии, а также представители ООН, ВОЗ и Международной организации по миграции.

Главным событием этих дней станет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС, которое пройдет 25 мая. Как рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, в ходе состоявшегося в понедельник, 22 мая Совета ЕЭК была рассмотрена повестка и проекты документов, которые планируется представить на заседании ВЕЭС.

«Главам государств планируется представить доклады о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2022 году, а также о реализации Стратегии-2025 и информацию о результатах проведенной в 2022 году работы по вопросам естественных монополий», - отметила он.

По словам И.Малкиной, Высший совет подпишет пакет поправок в Договор о ЕАЭС, так называемый III Большой протокол. Наряду с этим будет принят протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансовых содействия при реализации государствами ЕАЭС при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

Кроме того, Высший совет также обсудит реализацию подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу по итогам прошлого года, планы либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, результаты мониторинга исполнения государствами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности. Одновременно планируется рассмотреть изменения в регламент работы ЕЭК и ряд других вопросов.

История ЕЭФ берет свое начало с 2016 года, когда впервые состоялась выставка и конференция «Евразийская неделя». В дальнейшем было решено повысить статус мероприятия и преобразовать его в формат Евразийского экономического форума, первый саммит которого прошел в мае 2022 года в Бишкеке. Форум проводится на ежегодной основе в стране, председательствующей в это время в органах Союза.

Оператор нынешнего форума - Фонд Росконгресс. Основные мероприятия ЕЭФ пройдут 24 - 25 мая в конгрессно-выставочном центре «Олимп Холл», пленарное заседание состоится на территории концертного зала «Зарядье».