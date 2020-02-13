Более 2,5 тысяч госуслуг получили туркестанцы в департаменте юстиции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сравнении с 2018 годом количество жалоб уменьшилось на 45 процентов. Об этом рассказал руководитель департамента юстиции Туркестанской области Мухит Тургараев представителям средств массовой информации на брифинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

«Одной из функцией органов юстиции является организация и оказание юридической помощи, контроль за качеством юридической помощи, оказываемой адвокатами, нотариусами, юридическими консультантами и частными судебными исполнителями физическим и юридическим лицам. В прошлом году департаментом юстиции было оказано 2522 государственные услуги. Р ассмотрено 1398 обращений, жалоб физических и юридических лиц, из них 1315 обращений от физических лиц, 83 - от юридических лиц. Большое количество жалоб поступило в сфере исполнительного производства», - сообщил Мухит Тургараев.

На сегодняшний день на территории Туркестанской области работают 179 нотариусов, 131 адвокатов. В прошлом году адвокатами 5488 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь. В 2019 году в области работали 9 государственных и 126 частных судебных исполнителей. У них на исполнении находились 204 993 исполнительных документа. По сравнению с 2018 годом больше на 58445 документов. Из поступивших исполнительных документов исполнено 73 192 документа, что составляет 36%.

Фактически исполнено 48 250 исполнительных документов, что составило 65,9%. Таким образом, департаментом достигнут целевой индикатор, предусмотренный стратегическим планом Министерства юстиции.

Из находящихся на исполнении производствам, 101 131 производство было о взыскании сумм в доход государства, из которых исполнено 42 664 производств, что составляет 42%. В доход государства взыскано 10 957 643 тенге.