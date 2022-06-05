Более 2,5 тыс. алматинцев изъявили желание проголосовать на дому

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2548 человек подали заявление на голосование на дому, из них свой выбор уже сделали 1299. Об этом сообщила председатель территориальной комиссии референдума Алматы Жанна Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Голосование продолжается. Участковые комиссии на выезде. Больше всего заявлений поступило от жителей Ауэзовского района - 864, самое наименьшее количество от жителей Наурызбайского района», - уточнила Жанна Асанова на брифинге.

Она также добавила, что 97 человек с ограниченными возможностями воспользовались услугами инватакси.

По данным территориальной комиссии по референдуму Алматы, явка избирателей по городу по состоянию на 14:00 составила 265 892 человек, это 23,6% избирателей.

В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.