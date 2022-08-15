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Более 2,5 тонн наркотиков изъято полицейскими Казахстана
15 Августа 2022 11:28

Более 2,5 тонн наркотиков изъято полицейскими Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2,5 месяцев ОПМ «Қарасора» полицейскими выявлено 607 наркопреступлений. Об этом на брифинге сообщил представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С июня по октябрь ежегодно в ходе широкомасштабной операции «Қарасора» мы выявляем свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны», - сказал Данияр Оралов.

Отмечено, что главная задача ОПМ «Қарасора» – поставить жесткий заслон перевозке наркотиков из-за рубежа через государственную границу, уничтожение растительно-сырьевой базы для производства наркотиков на территории республики, а также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений, перекрытие каналов незаконной поставки дикорастущей конопли, произрастающей на территориях южных регионов страны.

«По итогам 2,5 месяцев спецоперации уже выявлено 607 наркопреступлений, в том числе 299 фактов сбыта, 76 - хранения и 167 - культивирования. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 кг наркотических средств, в том числе 1 т 98 кг марихуаны, 113,3 кг гашиша, 19,3 кг синтетических наркотиков и 278 678 кустов наркосодержащих растений, уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли», - уточнил Данияр Оралов.


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