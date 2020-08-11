Более 2,5 млрд тенге выдадут сельчанам в СКО по программе «Енбек» в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Национальный управляющий холдинг «КазАгро» через дочернюю организацию АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» осуществляет кредитование предпринимательства в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Более тысячи сельских предпринимателей по всей стране уже получили финансирование для открытия или расширения собственного дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Одна из них, жительница села Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Бакыт Сеилова – руководитель швейного цеха. Ее предприятие работает с 2010 года. Начинала она с подгонки и реставрации одежды. Сейчас здесь трудятся шесть работниц, цех принимает крупные заказы по пошиву школьной формы, спецодежды.

За десять лет работы бизнесвумен четыре раза обращалась за кредитованием в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

«Сегодня государство предоставляет большие возможности для тех, кто хочет работать, нужно только правильно их использовать. За все это время я неоднократно обращалась в Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства – сначала чтобы открыть ателье, модернизировать его, затем – для расширения бизнеса и пополнения оборотного капитала. Благодаря Программе «Еңбек» у меня есть возможность реализовать свои планы», - говорит индивидуальный предприниматель Бакыт Сеилова.

Ее земляк Кенес Кукиев занимается животноводством. В 2014 и в 2019 году он получил кредитование в областном филиале Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, приняв участие в государственных программах «Дорожная карта занятости - 2020» и «Еңбек».

Сегодня в хозяйстве тридцать дойных кобыл, фермер занимается производством и продажей кумыса, обеспечивает работой троих сельчан.

«Считаю, что держать хозяйство в селе просто необходимо. Да, это нелегко, но достаток приходит только с трудом. В содержании лошадей есть свои нюансы, но если наладить работу, будет хороший результат. Я дважды кредитовался через «КазАгро», увеличил численность поголовья, больше стало дойных кобыл. Реализуем кумыс, имеем неплохой доход, даем работу трем землякам», - говорит Кенес Кукиев.

Северо-Казахстанская область – регион, в котором развитие животноводства традиционно и эффективно. Есть достаточно пастбищных земель, хорошие питательные корма, много водных источников. Именно поэтому большинство клиентов Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства получают займы на развитие животноводства.

«В этом году по программе «Еңбек» через филиал планируется выдать 2,6 млрд теңге. На сегодня 356 проектов уже получили финансирование на 1,3 млрд тенге. В целом, до конца года льготные кредиты получат 563 североказахстанца», - говорит директор Северо-Казахстанского областного филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Абылай Нуркенов.

Фонд выдает кредиты на льготных условиях сельским, городским жителям и сельхозтоваропроизводителям на реализацию проектов в сфере животноводства, растениеводства, хранения и переработки сельхозпродукции, развития других направлений.

Займы размером до 4-6-12 млн тенге выдаются на срок до 6,5 лет по ставке 6 % годовых, эффективная ставка при этом не превышает 6,7 % годовых. Особо нужно отметить, что заемщики из многодетных или малообеспеченных семей могут получить займы по ставке 4% годовых, эффективная ставка при этом – не выше 4,7 % годовых. Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – до одного года.