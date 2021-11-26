Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков для школьников в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявлен факт хищения более 2,5 млрд тенге при поставке ноутбуков для дистанционного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«В связи с пандемией дистанционное обучение стало основным методом образовательного процесса практически во всех странах мира. В Казахстане организациям образования было приобретено более 220 тысяч единиц компьютерной техники для учащихся школ. Агентством выявлены факты нарушения при проведении государственных закупок, в результате которых похищены бюджетные деньги. Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО «МТ-Сервис» и должностных лиц управления развития человеческого потенциала акимата области по факту хищения бюджетных средств», - сообщили в пресс-службу АФМ.

По информации ведомства, государством в рамках программы «Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы» выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Директор ТОО «МТ-Сервис» заключил договор с ГУ «Управление развития человеческого потенциала» акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге. При этом, поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям Ззаказчика. В настоящее время директор предприятия задержан в порядке ст.128 УПК и в отношении него следственным судом применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается», - пояснили в АФМ.