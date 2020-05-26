Более 2,5 млн семян заготовили для посевной кампании 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о ситуации с посевами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под урожай 2020 года по республике для проведения посевной кампании было заготовлено порядка 2,5 млн. тонн семян, что обеспечивает полную потребность в семенном материале. На сегодня все семена проверены и 100% соответствуют кондициям. Доля семян высоких репродукций составляет 99%, в том числе 1,2 млн тонн кондиционных семян соответствует 1-2 классу посевного стандарта, 400 тыс. тонн семян соответствует 3 классу», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, в настоящее время посев сельскохозяйственных культур ведется во всех регионах республики.

«В частности, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 9,6 млн. га или 65% от намеченного, масличными – 2,3 млн. га (76%), овощебахчевыми культурами и картофелем - 400 тыс. га (85%), сахарной свеклой – 20,5 тыс. га (93%), хлопчатником – 118 тыс. га (100%), многолетними травами – 352 тыс. га (100%). При этом, в областях южного региона, а также в Актюбинской и Атырауской областях посевные работы близятся к завершению», - отметил спикер.

Согласно прогнозу Казгидромета, третья декада мая ожидается дождливой, особенно это касается Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

«В этой связи необходимо максимально плодотворно использовать каждый погожий день, принимать меры по повышению производительности посредством недопущения простоев, организацией при возможности двухсменной работы агрегатов с тем, чтобы завершить посев в оптимальные сроки», - добавил С. Омаров.