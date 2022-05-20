20 Мая 2022 12:46

Более 2,5 млн молодежи занимаются физической культурой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение трех лет в Казахстане планируют построить и реконструировать 131 спортивный объект. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевыми компонентами здоровья молодежи являются формирование культуры здорового образа жизни и обеспечение профилактики заболеваний среди молодежи. Занятия физической культурой и спортом должны стать неотъемлемой частью досуга молодых казахстанцев», - сказал Ералы Тугжанов в ходе парламентских слушаний по вопросам молодежной политики в Сенате.

Для этого, по его словам, в прошлом году по республике в эксплуатацию ввели 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 в районных центрах и селах. До конца 2025 года планируется построить и реконструировать 131 спортивный объект.

Решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами. Только за 2021 год штатную должность спортивного инструктора ввели в более 1800 селах. В 2025 году в каждом опорном селе (всего 3561 опорных cел) будет инструктор, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций, в целом за развитие здорового образа жизни, добавил зампремьера.

«Для вовлечения молодежи в спорт в прошлом году заработали национальные школьные и студенческие лиги по таким дисциплинам, как баскетбол, волейбол, футзал, қазақ күресі, настольный теннис. Со временем лиги охватят все школы и высшие учебные заведения страны», - добавил Ералы Тугжанов.

Вице-премьер проинформировал, что в результате принимаемых мер сегодня имеется стойкая положительная динамика в процессе вовлечения молодежи в спорт. Уже сегодня более 2,5 млн молодежи занимаются физической культурой (в 2018 году - 2,3 млн.).