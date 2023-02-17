Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 19 394 случая острой респираторной вирусной инфекции, из них 70,6% составляют дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с начала эпидсезона, с 1 октября прошлого года по 8 февраля этого года, в Алматы зарегистрировано 395 595 случаев ОРВИ, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 22,8%.

Зарегистрировано всего 244 случая заболеваемости гриппом, из них типа «В» 119 случаев, типа «А/H1N1pdm-09» - 122 случая и типа «А/H3N2» - три случая. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.

Также в мегаполисе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: РС вирус, риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус, аденовирус и сезонный коронавирус.

«Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. В предэпидемический сезон с сентября по 1 декабря прошлого года в городе против гриппа было привито всего 224 706 лиц, что составляет 10,5% от общего населения города, из них на средства местного бюджета 210 000 лиц «группы риска» (100 %), в частных медцентрах на средства работодателей вакцинировано - 10 576 человек и на собственные средства - 4130 лиц», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.