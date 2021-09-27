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    14:16, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 1800 фейков о COVID-19 опровергнуто с начала пандемии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев рассказал о работе по борьбе с фейками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь мы видим, что стремительное развитие информационных технологий меняет не только характер предпочтений аудитории, но меняют и основу отрасли. Если прежде СМИ были монополистами, и информация транслировалась в одностороннем порядке, то с развитием интернета и соцсетей, информация перестала быть монополией СМИ. И теперь СМИ трансформируются из средств массовой информации в средства массовой коммуникации, меняя свою функцию», - сказал Кемелбек Ойшыбаев в рамках Astana Media Week.

    По его словам, теперь функция масс-медиа, прежде всего, не информировать, как это раньше было.

    «Сейчас информируют все с помощью социальных сетей. Важной составляющей для СМИ стало уточнение деталей той или иной информации, разъяснение сути происходящего с привлечением экспертов и при необходимости опровергать. Второе, мы видим, что пандемия ускорила необходимость пересмотра стратегии и новых методов взаимодействия с населением», - отметил спикер.

    Вице-министр также сообщил о том, что пандемия спровоцировала множество кривотолков, инсинуаций и в том числе распространение фейков.

    «И это стало серьезной проблемой для многих государств и для Казахстана в частности. Наша задача была бороться со страхами общества. Пришлось поменять подходы. Фейки, которых и раньше было немало, приобрели острую значимость, и их распространяемость стала значительной. Нам даже пришлось создать специальный ресурс Stopfake.kz. Проект работает по принципу «Медиа для Медиа», ежедневно материалы с сайта цитируют крупные издания. С начала пандемии опровергнуто более 1800 фейков про коронавирус, пандемию, вакцинацию и про Казахстан в целом», - заключил К. Ойшыбаев.


    Теги:
    Фейки Другие государственные органы Астана СМИ Общество МИОР
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