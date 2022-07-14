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Более 180 детсадов откроют в Казахстане до конца года
14 Июля 2022 13:25

Более 180 детсадов откроют в Казахстане до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по открытию дошкольных учреждений в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года открыто 140 дошкольных организаций на 10,6 тыс. мест. До конца года планируется открытие еще 182-х организаций на 23,9 тыс. мест. В среднем образовании для решения дефицита ученических мест в этом году будет открыто 225 школ на 215 тыс. мест», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства.

По его словам, более 1 тыс. школ в малых городах, районных центрах и селах проходят модернизацию.

«Запланировано привлечение 2 тыс. лучших педагогов и выпускников педвузов в Атыраускую, Мангистаускую, Алматинскую и Туркестанскую области. В техническом и профессиональном образовании количество выделяемых грантов увеличено на 45 тыс», - добавил Премьер.



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Автор:
Корреспондент

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