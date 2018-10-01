Более 18,1 млн тонн зерна намолочено в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 3 октября намолочено 18 млн 177,2 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 13 млн 453,7 тыс. га, или 89,5% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 13,5 центнера с га.
На аналогичную дату 2017 года было убрано 15 млн 170,3 тыс. га, или 99% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 21 млн 222,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 14 центнеров с га.
В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 026,1 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 323,6 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году было засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году - 15 млн 411,6 тыс. га.
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