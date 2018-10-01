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Более 18,1 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

3 Октября 2018 10:52 269
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Более 18,1 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 3 октября намолочено 18 млн 177,2 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По информации министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 13 млн 453,7 тыс. га, или 89,5% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 13,5 центнера с га.

На аналогичную дату 2017 года было убрано 15 млн 170,3 тыс. га, или 99% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 21 млн 222,7 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 14 центнеров с га.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 026,1 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 323,6 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году было засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году - 15 млн 411,6 тыс. га.

 

 

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Ключевые слова: Минсельхоз, Статистика, Астана, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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