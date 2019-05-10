Более 1700 племенных КРС завезли в Прииртышье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарскую область завезли 1725 племенных голов крупного рогатого скота, 1034 из них мясных пород, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«В рамках комплексного плана по развитию мясного животноводства по программе «Сыбаға» в ТОО «Арго Колос» района Теренколь завезли 50 голов ангуса, - рассказал заместитель руководителя ведомства Марат Шугаев. - Племенной скот доставили из Челябинской области Российской Федерации.

По этой же госпрограмме крестьянское хозяйство «Нуркен» Баянаульского района приобрело в Томской области 40 голов герефорда.

По словам Марата Шугаева, со стороны государства сельхозтоваропроизводителям предусмотрены субсидии - на каждую голову по 225 тысяч тенге.

С начала года в регион завезли 1725 племенных КРС - 1034 мясного и 691 молочного направлений.