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Более 1700 племенных КРС завезли в Прииртышье

10 Мая 2019 14:16 204
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Более 1700 племенных КРС завезли в Прииртышье

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ  - С начала года в Павлодарскую область завезли 1725 племенных голов крупного рогатого скота, 1034 из них мясных пород, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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«В рамках комплексного плана по развитию мясного животноводства по программе «Сыбаға» в ТОО «Арго Колос» района Теренколь завезли 50 голов ангуса, - рассказал заместитель руководителя ведомства Марат Шугаев. - Племенной скот доставили из Челябинской области Российской Федерации.

По этой же госпрограмме крестьянское хозяйство «Нуркен» Баянаульского района приобрело в Томской области 40 голов герефорда.

По словам Марата Шугаева, со стороны государства сельхозтоваропроизводителям предусмотрены субсидии - на каждую голову по 225 тысяч тенге.

С начала года в регион завезли 1725 племенных КРС - 1034 мясного и 691 молочного направлений.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Сельское хозяйство,
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