Более 170 тысяч казахстанцев решили ограничить себя от участия в азартных играх

По данным Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей МТС РК, 168 250 человек подали заявки на самоограничение через мобильное приложение eGov mobile, 2 311 человек — в письменной форме.

Наибольшую долю среди ограничивших себя в участии в азартных играх составляют казахстанцы в возрасте от 31 до 35 лет:

через eGov mobile — 40 212 человек (23,90% от общего числа);

в письменной форме — 836 человек (36,17% от общего числа).

Пилотный проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх реализуется Министерством туризма и спорта с 18 марта 2024 года. Уже через месяц после старта проекта (по состоянию на 18 апреля 2024 года) через eGov mobile было подано 35 342 заявки. К 15 ноября 2024 года общее число обращений выросло до 168 250.

В МТС РК отметили, что наблюдается устойчивая тенденция перехода граждан от подачи заявлений в традиционной бумажной форме к использованию мобильного приложения для подачи онлайн-заявлений, что подтверждает удобство и эффективность нового цифрового подхода.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане создали Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, в функции которого вошли сбор информации об игорных сервисах и их пользователях, оперативные решения отраслевых вопросов и соблюдение законодательства.

Кроме того, утверждены новые правила работы игорных заведений. Обновленные нормы регулируют не только организацию азартных игр и пари, но и правила приема ставок.