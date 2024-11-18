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    13:33, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Более 170 тысяч казахстанцев решили ограничить себя от участия в азартных играх

    Пилотный проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх демонстрирует положительную динамику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК. 

    Более 170 тысяч казахстанцев решили ограничить себя от азартных игр
    Фото: pixabay.com

    По данным Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей МТС РК, 168 250 человек подали заявки на самоограничение через мобильное приложение eGov mobile, 2 311 человек — в письменной форме.

    Наибольшую долю среди ограничивших себя в участии в азартных играх составляют казахстанцы в возрасте от 31 до 35 лет:

    • через eGov mobile — 40 212 человек (23,90% от общего числа);
    • в письменной форме — 836 человек (36,17% от общего числа).

    Пилотный проект по внедрению онлайн-услуги для самоограничения от участия в азартных играх реализуется Министерством туризма и спорта с 18 марта 2024 года. Уже через месяц после старта проекта (по состоянию на 18 апреля 2024 года) через eGov mobile было подано 35 342 заявки. К 15 ноября 2024 года общее число обращений выросло до 168 250.

    В МТС РК отметили, что наблюдается устойчивая тенденция перехода граждан от подачи заявлений в традиционной бумажной форме к использованию мобильного приложения для подачи онлайн-заявлений, что подтверждает удобство и эффективность нового цифрового подхода.

    Ранее мы сообщали, что в Казахстане создали Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, в функции которого вошли сбор информации об игорных сервисах и их пользователях, оперативные решения отраслевых вопросов и соблюдение законодательства. 

    Кроме того, утверждены новые правила работы игорных заведений. Обновленные нормы регулируют не только организацию азартных игр и пари, но и правила приема ставок.

    Теги:
    Казахстан Казино Закон и право Лудомания и игромания Азартные игры Интернет Букмекеры
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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