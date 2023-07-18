Более 170 километров дорог отремонтируют в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в области Улытау будет отремонтировано 175,7 км дорог. обновление полотна планируется на дорогах областного, районного значения, улиц городов и районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из самых сложных и требующих быстрого решения проблем области Улытау – дороги. Из-за обширной территории нового региона общая протяженность дорог составляет 2711 километров. Из них республиканских дорог – 961 км, областных – 896, районных – 310, а также внутригородских улиц – 544 км.

Ремонт двух главных дорог, волнующий жителей региона, – это трассы республиканского значения «Жезказган – Кызылорда» и «Жезказган – Караганда».

208 км дороги «Жезказган – Кызылорда» принадлежит области Улытау. На ремонт были выделены деньги из «Азиатского банка развития» в размере 90 млрд тенге. Был проведен соответствующий конкурс, и тендер выиграла китайская строительная компания. Однако, поскольку стоимость материалов, необходимых для строительства дорог, резко возросла, фирма отказалась подписывать контракт. Поэтому после того, как этот крупный проект был направлен на корректировку и были учтены все изменения, стоимость выросла до 40 млрд тенге и составила 130 млрд тенге.

«Согласно проекту эти 208 километров дорог должны были быть разделены на 4 участка и выделено каждому подрядчику по 52 километра. Однако требование «Азиатского банка развития» было иным, в него не могли попасть казахстанские подрядчики. Поэтому для того, чтобы казахстанские подрядчики могли принять участие в конкурсе 4 этих участков, разделили на 8 участков. На каждый участок приходится 21-22 километра. Согласно требованиям банка конкурс будет проходить в два этапа. Среди этих требований есть пункт о том, что годовой оборот подрядной компании должен составить несколько млрд тенге. Поскольку у нас нет фирм с таким оборотом, в конкурсе, скорее всего, будут участвовать китайцы, турки и арабы. Но, как отметил недавно председатель комитета, в этом году лучше всего завершить конкурсные процедуры и определить подрядчиков», - отметил руководитель управления дорожного транспорта и автомобильных дорог области Улытау Жомарт Бегаев.

По его словам, к сентябрю этого года если будут определены конкретные подрядчики, они приступят к подготовительным работам уже с осени. Это означает, что дорожные строители заранее определяют свои земли, вывозят гравий, укладывают технику, начинают устанавливать асфальтовые заводы.

«Если говорить конкретно, работа не начнется в этом году. Ремонт дорог начинется только весной, если все конкурсные процедуры пройдут нормально. Это примерно И то, только в том случае, если итоги конкурса подведут вовремя и не будет каких-либо торможений процедуры. Плюс того, что конкурс завершится в сентябре в том, что это позволит не тратить время бумажные дела и в следующем году сразу приступить к ремонту», - добавил Жомарт Бегаев.

Второй крупный проект – ремонт дороги «Караганда – Жезказган». О необходимости обновления этой трассы говорил сам Президент и дал соответствующие поручения. Длина дороги, относящейся к области Улытау, составляет 355 километров. Проектная смета на 40 км в этом году прошла экспертизу и конкурс был объявлен АО «Казавтожол». В этом году планируется капитальный ремонт 40 километров дороги.

«При строительстве этой дороги старая дорога остается посередине , а по обе стороны от нее будут проложены однополосные, односторонние дороги. Это 28 км дороги на территории области Улытау, остальные 12 км – на территории Карагандинской области. По плану работы начнутся в этом году», - сказал руководитель управления.

Кроме того, на 200-километровой дороге республиканского значения от Улытау до Аркалыка в этом году начат ремонт по методу ресайклинга, т.е. будут делать средний ремонт. Там уже начала работу компания «ДорСтрой». На следующий год были запрошены средства на ремонт еще 60 километров дороги, сообщили в управлении дорожного движения.

Кроме того, в области Улытау имеется 896 км дорог областного значения. В этом году на средний ремонт этих дорог из республиканского и областного бюджетов выделено 2 млрд 397 млн тенге.

А на асфальтирование улиц города Жезказгана в этом году выделено 3 млрд 100 млн тенге. На эти средства будут отремонтированы 12 улиц и дворов. Наиболее масштабные работы пройдут на улицах Абая, Гагарина, Байконура. Но с этим проектом возникли некоторые проблемы. После конкурса подрядчики написали друг на друга жалобы, а начало ремонтных работ было отложено на некоторое время из-за проведения проверок и судебных разбирательств. Основным заказчиком является акимат города Жезказган. В этом сезоне должны быть завершены дорожно-ремонтные работы.

Что касается дорог по туристическим маршрутам. Длина пути к мавзолею Жошы-хана от населенного пункта Малшыбай составляет 19,4 км. Также дороге предусмотрен мост длиной 166 метров. Он будет построен с освещением и всеми необходимыми переходами. Также предусматривается место для отдыха проезжающих.

На вопрос, кто проверяет качество дорог, в управлении заявили, что этими работами занимается Национальный центр качества дорожных активов. Для проверки качества дорог управлением дорог заключен контракт на 50 млн тенге на этот год.

«Они получают керн с каждого участка дороги. Но одна сложность в том, что на месте нет лабораторий. Поэтому пробы направляют на экспертизу в Караганду. Недавно руководство центра рассказало о планах открытия лаборатории в Жезказгане в следующем году. Они попросили у нас здание, чтобы открыть необходимую лабораторию. Мы договорились, что в следующем году построим административное здание для местного отделения Национального центра. В подвале этого же здания будет оборудована специальная лаборатория», - заявил глава управления.

Еще одна серьезная проблема – необходимость щебеночного завода. В области имеется только одна точка, в населенном пункте Шайтантас. В связи с тем, что оттуда перевозят щебенку для всех дорожно-строительных работ, дорожники рискуют снизить качество существующих дорог.

Что касается казахстанского содержания, то большая часть материалов, используемых в дорожном строительстве, - это казахстанска продукция. Битум получают из Павлодара, Шымкента, Западного Казахстана. При этом стоит отметить, что именно в летнее время строители сталкиваются с дефицитом битума.

Большая часть вопросов поднимается на уровне Правительства. Поэтому надежды на то, что найдется решение проблем, у дорожников большая.